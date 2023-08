Il Giappone si prepara a lanciare la missione lunare SLIM e un telescopio spaziale

(Di martedì 29 agosto 2023) Il, attraverso la JAXA (Japanese Aerospace Exploration Agency), si appresta ala(Smart Lander for Investigating Moon). Lo scopo di questaè quello di posizionare un lander sulla superficie della Luna. Inizialmente ladoveva decollare il 27 agosto, ma il lancio è stato cancellato a causa del maltempo. Non

Ci sono molte squadre forti,, Corea del Sud, Australia. Ma andiamo a giocare per vincere'. ... E mentre in Arabia lo jesino siai primi impegni, nella sua terra di origine non si placa ...Hirasaka li fa sedere su un comodo divano di pelle,il tè e illustra i servizi speciali che ... In, infatti, fin dall'antichità si crede che ci siano dei luoghi di passaggio e che, ...In attesa della 'settimana santa di Gaiole in Chianti', silo scenario della corsa che ... Spagna, Inghilterra, Ungheria, Svezia, Lussemburgo, Irlanda, Romania, Slovenia, Danimarca,, ...

Il Giappone si prepara ad emettere il primo bond di transizione Rinnovabili

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Se andate ad «Antichi Sapori» per salutarlo dovete infilarvi in cucina, perché quello è il suo vero habitat. Vi risponderà con un sorriso sincero e con un buon italiano. Perché Makoto Abe lavora al fi ...