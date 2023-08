Il complottismo oggi | quelli della fine del mondo e della cospirazione

(Di martedì 29 agosto 2023) Siamo davvero andati sulla Luna nel 1969?, Marylin Monroe si è avvenata?, Chi ha ucciso John Kennedy, cosa ci nascondono sugli Ufo? Negli anni 60 gli sviluppicomunicazione di massa diedero spazio a quel fenomeno noto come la teoria del complotto. Un fenomeno che trova radici nei movimenti esoterici del primo 900 e nel pensiero del teosofo austriaco Rudolf Steiner, fondatore nel 1913 dell’antroposofia. Una realtà in cui si riteneva che dietro la rivoluzione russa e la prima guerra mondiale vi fosse la mano di occulte confraternite (ricordiamo che nell’800 diversi moti liberal massonici partirono proprio da logge segrete e carbonerie).le cose sono molto cambiate per la piega presa da un fenomeno che ha implicazioni sociali e politiche sempre più pesanti. Ma chi sonoi seguaci ...

" Questo brano non vuole essere assolutamente un inno al- spiega Giostra - ma ... ma un esperienza simile ci ha cambiato, mi ha cambiato e mi ha portato dei problemi che ancorasto ...A tutt'dunque, né le autorità russe né l'intelligence statunitense e nemmeno la stragrande ... Occorre essere critici, non per, ma per consapevolezza che il potere russo da secoli ...... allora si ricorre alla manipolazione dei media , alle fake news e all'immancabile, ... chiamandoli a partecipare alla vita politica perché l'Italia ne ha bisogno; domani sarebbe ...

Olivier Anthony e i dimenticati La rivista il Mulino

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista ed ex direttore di Tuttosport ...Il rigore non dato in Juve-Bologna Fa scalpore quando queste cose succedono alla Juve, ma anche loro e i suoi tifosi saranno stufi di tutto questo complottismo... La malafede non esiste dinanzi alla ...