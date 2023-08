Il compagno di Giorgia Meloni | la mamma di Cappuccetto Rosso e la povertà delle idee

Non c'è pace per Andrea Giambruno : il giornalista di Rete 4 edella premierMeloni è finito per l'ennesima volta nell'occhio del ciclone per un'altra figuraccia che l'ha visto protagonista durante il suo programma Diario del giorno . Questa ...vedi anche Chi è Andrea Giambruno, ildiMeloni Le polemiche Non sono mancate le reazioni, sui social e fuori. Tantissimi sul web i messaggi che condannano le parole di Giambruno e ...E' bufera sui social per le parole di Andrea Giambruno, giornalista edella presidente del Consiglio,Meloni. Proprio nei giorni in cui più si dibatte degli stupri di Palermo e Caivano e dell'educazione sessuale e il sessismo , il conduttore di Rete 4 ...

L'ha detto Andrea Giambruno, conduttore tv e compagno di Giorgia Meloni, durante la sua trasmissione su Rete 4. E lo diceva anche la mamma a Cappuccetto Rosso: stai attenta a non lasciare la strada ...ROMA – “Se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, il lupo lo trovi”. A parlare è il giornalista Andrea Giambruno, nonchè compagno della premier Giorgia Meloni, che questa mattina su Rete 4 durante ...