Il compagno della Meloni sugli stupr1 | “Se eviti di ubriacarti eviti di incorrere in determinate problematiche”

(Di martedì 29 agosto 2023) “Il branco che stupr4, è un’emergenza sociale?“, con questo virgolettato Andrea Giambruno,di Giorgia, ha affrontato i casi di stupr0 di gruppo ai danni di alcune ragazzine che si sono tenuti a Palermo e Caivano nel corso di queste settimane. Lo ha fatto all’internosua trasmissione Tg4 – Diario Del Giorno, dove si è lasciato andare a una considerazione personale che ha già fatto indignare molti. “Certo, se tu vai a ballare hai tutto il diritto di, certamente, questo è assodato. Non ci deve essere nessun tipo di fraintendimento, non ci deve essere nessun tipo di inciampo. Però sedie di perdere i sensi magaridiin...

Non c'è pace per Andrea Giambruno : il giornalista di Rete 4 epremier Giorgia Meloni è finito per l'ennesima volta nell'occhio del ciclone per un'altra figuraccia che l'ha visto protagonista durante il suo programma Diario del giorno . Questa ...... Lance Stroll, il suo giovanedi squadra, il podio quest'anno non l'ha mai visto, e già questo basta per rendere l'ideastraordinaria annata che Alonso sta mandando a referto. Una ...Questa frase è stata pronunciata da Andrea Giambruno, giornalista di Rete 4 epremier Giorgia Meloni, durante la puntata di Diario del Giorno. Ed è subito polemica. La frase di ...

«Se non ti ubriachi il lupo lo eviti», polemiche su Giambruno Avvenire

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “Quindi per Andrea Giambruno, compagno della premier Meloni, il fatto che una ragazza possa bere qualcosa in discoteca la fa diventare automaticamente vittima sacrificale ...ROMA – “Se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, il lupo lo trovi”. A parlare è il giornalista Andrea Giambruno, nonchè compagno della premier Giorgia Meloni, che questa mattina su Rete 4 durante ...