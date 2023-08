Così in una lettera i membri deldi agricoltori, trasformatori e operatori del comprensorio bergamotticolo in una lettera indirizzata al Ministro Lollobrigida ed altre istituzioni, ......Tuttavia ha definito il successivo bacio sulle labbra all'attaccante delle Furie Rosse ', ... Rafael del Amo, si è dimesso per protesta dalla guida delnazionale di calcio femminile ...E continua: il bacio alla calciatrice 'è stato, reciproco e consensuale '. È la stessa ... Intanto il presidente delNazionale di Calcio Femminile spagnolo, Rafael del Amo , ha ...

Antenna telefonica – Il Comitato Spontaneo Del Parco “Tarragona ... Algherolive

Il comitato spontaneo dei Bergamotticoltori di Reggio Calabria, scrive direttamente al ministro Lollobrigida invitandolo sul territorio ed invia una specifica ...I rappresentanti del territorio del bergamotto, 50 comuni della provincia di Reggio Calabria, scrivono al ministro Lollobrigida ...