Il Collegio 8 torna indietro col tempo | quando inizia e nuova ambientazione

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 29 agosto 2023) Ilè la trasmissione che in termini di ascolti ha regalato lo scorso anno le soddisfazioni maggiori ai dirigenti di Rai 2, diventando il programma più seguito della rete. Con tali premesse, era inevitabile che la rete lo riconfermasse per unastagione. Di seguito vi sveliamoIl8, la messa in onda delle nuove puntate, l’anno die la location.Il8 Lastagione de Ilinizierà domenica 26 settembre 2023. A quanto si è appreso, questa edizione avrà due episodi in meno rispetto alle precedenti: verranno mandati in onda sei episodi e non otto. La trasmissione si concluderà domenica 29 ottobre. A differenza della ...