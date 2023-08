Il Beverdì ritorna venerdì 1° settembre al Mercato Contadino di Campagna Amica Asti

Torna venerdì 1° settembre (dalle ore 19,30) il "", l'aperitivo in musica con prodotti 100% astigiani, negli spazi aperti e accoglienti del Mercato Contadino di Campagna Amica ad Asti in collaborazione con Palco19 . Un nuovo format che sta ...Torna venerdì 1° settembre (dalle ore 19,30) il "", l'aperitivo in musica con prodotti 100% astigiani, negli spazi aperti e accoglienti del Mercato Contadino di Campagna Amica ad Asti in collaborazione con Palco19 . Un nuovo format che sta ...

Il Beverdì ritorna venerdì 1° settembre al Mercato Contadino di ... Gazzetta D'Asti