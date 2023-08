Il 31 nei cieli la Luna Blu | è la seconda ' piena' in un mese di calendario

(Di martedì 29 agosto 2023) Roma, 29 ago. (Adnkronos) - Arriva il 31 agosto laBlu, lain undi. L'Istituto Nazionale di Astrofisica spiega su media.inaf.it che il colore non vuole avere una spiegazione scientifica ma "indica per tradizione, soprattutto nei paesi di lingua anglosassone, lain undi". Non è affatto chiaro, scrive Silvia Dragone su media.inaf.it, da dove provenga il termine 'blu' ma sembra risalire a più di 400 anni fa, in origine per rifererirsi alla circostanza in cui una stagione aveva quattro lune piene anziché le normali tre. Oggi si fa piuttosto riferimento ai mesi del. Ma perché ...

L'Istituto Nazionale di Astrofisica spiega su media.inaf.it che il colore non vuole avere una spiegazione scientifica ma "indica per tradizione, soprattuttopaesi di lingua anglosassone, la ......contribuisce alla sicurezza della Polonia attraverso le missioni di pattugliamento aereo dei... Peraltro, come mi ha dettogiorni scorsi il Rappresentante della UNCHR per Polonia in occasione ...... note come particolato 2,5, che, se depositate in profonditàpolmoni, possono causare ... rispetto a una media giornaliera di 188 all'inizio dell'anno, quando ierano liberi. "Il picco di ...

Spettacolo nei cieli, Saturno brilla: è alla distanza minima dalla Terra Il Sole 24 ORE

L’Istituto Nazionale di Astrofisica spiega su media.inaf.it che il colore non vuole avere una spiegazione scientifica ma “indica per tradizione, soprattutto nei paesi di lingua anglosassone, la ...Ritardi a raffica per i voli europei, a causa di un bug informatico registrato dall'autorità britannica Nats. I dettagli.