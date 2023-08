I tifosi amaranto s' aggrappano all' ultima speranza | “Giustizia per la Reggina” Il dispositivo del Consiglio di Stato uscirà domani

(Di martedì 29 agosto 2023) La lunga è destinarsi ad allungarsi di qualche ora. Perché la discussione sulla(ancora in corso) aldisi concluderà in giornata, ma ildella sentenza dovrebbe essere reso noto nella giornata dial seguito e querelle societaria Sono arrivati in mattina a Roma e sperano di ritornare dalla Capitale con unod'animo diverso da quello attuale...

Sono arrivati in gran numero da Reggio e tanti altri si aggregheranno a breve. Idella Reggina a sostegno della squadra del cuore in terra capitolina, in attesa di quello che ...società. ...Ore di attesa con una tensione crescente. Una vera e propria invasione quella deidella Reggina in terra capitolina per seguire più da vicino quella che sarà l'udienza al ...i supporters...... notti insonni, come espressamente e vigorosamente chiesto dae Città, l'imprenditore ... Contestualmente, quindi, ho convinto Felice Saladini a riprendere le redini della Società, per ...

'Giù le mani dalla Reggina'. I tifosi amaranto a Roma (foto) CityNow

C’è un rappresentante della stampa Reggina, due ultras degli amaranto, il diesse Taibi, il sindaco facente funzione della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace, un tifoso non dei ...Dirette da Roma con la nostra inviata Eva Giumbo È il giorno decisivo per il futuro della Reggina. Sono già migliaia i tifosi amaranto presenti a Roma dove nella giornata… Leggi ...