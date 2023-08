I ‘Pekoranera’ Campioni Italiani Match Race 2023 Classe Meteor

Leggi su nonsolonautica

(Di martedì 29 agosto 2023) Davide Sampiero, Cesare Boldrini, Alessandro Giumelli, i, sono i nuovidi. Il titolo resta in famiglia e passa, questa volta, di “figlio in padre”. Lo scorso anno infatti se l’era aggiudicato l’equipaggio di Matteo Sampiero, con Andrea Onnis ed Andrea Nocentini. Il caso ha voluto una finale “in famiglia”. Pekoranera, vince l’esperienza Uno scontro tra due generazioni, avversarie già da un po’ in acqua, ma tanto complici e rispettose in banchina. A spuntarla, l’esperienza, quella dei “PeKoranera”. “E’ la seconda volta che ci scontriamo in finale e per fortuna ancora una volta l’abbiamo spuntata! Prima o poi ci batteranno e per me non ci sarà più pace!” commenta divertito Sampiero Senior e ...