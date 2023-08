I paradossi e le contraddizioni di Oppenheimer | molto più di un semplice biopic

Leggi su linkiesta

(Di martedì 29 agosto 2023) Ci sono film che ci portano dentro storie che non conosciamo abbastanza. Film scomodi ma potenti che diventano necessari perché capaci di farci comprendere il qui e ora attraverso storie personali., il film di Christopher Nolan uscito nelle sale cinematografiche italiane il 23 agosto, è esattamente questo. Ma non solo. Ispirato al libro vincitore del premio Pulitzer RobertIl Padre della Bomba Atomica – Il trionfo e la tragedia di uno scienziato (il titolo originale è American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert) di Kai Bird e Martin J. Sherwin, racconta la vita e l’eredità del fisico statunitense considerato il padre della bomba atomica.è la storia di un moderno Prometeo: il personaggio della mitologia greca che sfidò gli dèi dell’Olimpo e fece scoprire ...