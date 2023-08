I migliori smartphone sotto i 500 euro | per chi non vuole scendere a compromessi

Leggi su gqitalia

(Di martedì 29 agosto 2023) Ii 500sono perfetti per chiil meglio senza spendere cifre folli. D’altronde, quella che era la soglia limite oltre la quale solo pochi top di gamma erano riusciti a spingersi fino a pochi anni fa si è presto trasformata in una fascia medio-alta di mercato, riservata a chi cerca buone prestazioni senza raggiungere i picchi del segmento flagship. DaiiPhone agliSamsung più recenti, era possibile comprare i cellulari più in voga a un prezzo che oggi è considerato nella media per un mercato che ha subito un’impennata ai costi dovuta al boom di vendite degli anni scorsi e alla concorrenza sempre più agguerrita tra i principali brand. Ma, come detto, a livello di funzionalità è difficile trovare enormi differenze ...