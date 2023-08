I Dai e Dai Abbandonano Reazione a Catena | Il Pubblico Protesta!

(Di martedì 29 agosto 2023) Colpo di scena a. Nell’ultima puntata del game di Rai 1, i Dai e Dai hanno perso il titolo di campioni e hanno dovuto salutare il. Un brutto colpo per i loro sostenitori, che si sono riversati sui social gridando al complotto. Il trio livornese però, ha cercato subito di smorzare le polemiche, postando su Instagram un messaggio di ringraziamento e di grande sportività. Ecco tutti i dettagli! I Dai e Dai eliminati da: ilgrida al complotto Dopo 28 puntate, si é conclusa l’avventura dei Dai e Dai a. Il trio toscano é stato battuto dai Tarallini e quindi ha dovuto salutare il. Ricordiamo che i tre ragazzi livornesi sono i campioni più longevi dell’edizione in ...

In Piemonte l'ingrossamento dello Strona ha bloccato un gregge, che è stato soccorso e tratto in salvovigili del fuoco. Sotto osservazione il livello dei principali fiumi e laghi, cresciuti ...Il padre di uno degli adolescenti coinvolti ha riconosciuto il figlio dalle immagini pubblicategiornali, malgrado i volti oscurati. A questo punto si è messo in contatto con il ristorante, ...Le transazioni iniziali sono iniziate l'8 marzo e l'accumulo di ingenti quantità di bitcoin è proseguito fino al 14 luglio, come confermatodati di BitInfoCharts . Questa meticolosa strategia di ...

Reazione a Catena, finisce l'avventura del trio livornese "I Dai e Dai": erano campioni da 27 puntate LivornoToday

«Chiedo formalmente alla presidente del Consiglio di verificare se corrisponda al vero l’informazione a me giunta anonimamente che, dal febbraio 2023, sarei sottoposto a captazione informatica del ...