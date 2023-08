I 95 carri armati per l' Ucraina parcheggiati in Italia

(Di martedì 29 agosto 2023) Sono fermi in un deposito in provincia di Gorizia e non possono partire perché la Svizzera ha bloccato l'esportazione a causa di ombre su una società elvetica che gestisce il passaggio di proprietà dei mezzi

E a questo punto, ecco pronunciare da lei in quell'intervista una proposta: realizzare le nuove fabbriche dinella zona industriale di Termini Imerese, dove usufruirebbero anche degli ...... elicotteri e migliaia fra veicoli corazzati e) e altrettanti fra gli ucraini. "Tutto - dice il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podelyak - finirà rapidamente e in un istante, ...I combattimenti sono in corso nei boschi, gli ucraini hanno lanciato in battaglia le loro ultime forze e riserve, iucraini non vano più alla cieca contro i campi minati, vengono guidati ...

Bloccati in Friuli i carri armati Leopard1 italiani comprati da una società svizzera per inviarli in Ucraina (V. Volcic) Farodiroma

carri armati (che sparano), centri benessere. È ora di dire a questi illustri radical chic, che difendono la degenerazione della musica, che vivono fuori del mondo vero, fatto del pubblico; essi ...«I carri armati che si sono avvicinati a meno di 200 chilometri da Mosca hanno impressionato a Vladimir Putin, un uomo che ha governato per più di vent'anni», riporta il Moscow Times. Putin vuole che ...