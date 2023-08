Huawei annuncia a sorpresa il Mate 60 Pro Bocche cucite sul processore | è un Kirin 9000S a 12 core con 5G che non dovrebbe esistere

(Di martedì 29 agosto 2023) Questa mattina sul sitocinese è comparso il60 Pro, già pronto per essere venduto. Un lancio in sordina, senza conferenza stampa, quasi a non voler attirare l’attenzione dell'Occidente. Un eccellente top di gamma con un nuovofatto in casa dotato di 5G, del quale perònon rivela alcun dettaglio. ...

Annunciato Huawei Mate 60 Pro, in Cina è già in vendita Cellulare Magazine

La sensazione è che ne riparleremo nei prossimi giorni, quando Huawei si deciderà di presentare degnamente uno smartphone che si prospetta più importante di quanto sembrerebbe da un annuncio del ...Huawei presenta ufficialmente il nuovo top di gamma Mate 60 Pro: ecco tutte le novità per scheda tecnica, prezzo e disponibilità.