Tra I titoli: Rodari 2.0, Cinemania - L', Mistero Buzzati, My Heart Can't Beat Unless You Tell It To, Better Than Neil Armstrong Dal 1° settembre, a noleggio America Latina Regia dei Fratelli ...... vista la mole di granditra cui Marvel's Spider - Man 2, Alan Wake 2, Assassin's Creed Mirage, Ghostrunner 2 e non solo, ma per gli appassionati del generesi tratta sicuramente di un ...Un mese di rientri e di inizi, ma anche di nuovesu Netflix , pronte a far compagnia a tutti ... The Count - 15 settembre 2023: uncon toni da commedia cupa, che immagina un universo ...

Horror, 6 uscite in home video imperdibili per i collezionisti WIRED Italia

È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nell'attesissima pellicola targata Corea del Sud. Si tratta di un horror diretto da Lee Su-seong e ambientato nel famoso quartiere di Seoul (Gangnam, ...Esce in Francia il 29 novembre l'horror francese Gueules Noires, che unisce alla claustrofobia della miniera la scoperta di un mostro affamato di carne umana, che rimanda direttamente a Lovecraft. Ecc ...