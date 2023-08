Highlights e gol Panathinaikos-Braga 0-1 | Champions League 2023 24 VIDEO

(Di martedì 29 agosto 2023) Vittoria di misura delsul. I portoghesi si impongono sul finale di match grazie alla rete messa a segno da Bruma all’83esimo, la formazione di Artur Jorge conquista così l’accesso ai gironi della/24. Di seguito ilcon glidel match. Bruma. HE'S HIM. pic.twitter.com/cFrk8q8b4T — B24 (@B24PT) August 29,SportFace.

Le pagelle edi Cagliari - Inter, gara valida per la seconda giornata di Serie A 2023/2024: Lautaro ... 3 minuti nel primo tempo, 5 minuti nella ripresa Assist: Thuram, Dimarcovittoria: ...Le pagelle edi Salernitana - Udinese, gara valida per la seconda giornata di Serie A 2023/2024: ... Assist: Lucca, Diavittoria: -da fuori: -dalla panchina: - Rigore causato: - ......(Radnik) ha segnato 12in due partite al turno preliminare. Nel 2021/22 si era classificato capocannoniere assoluto con il Diamant Linz e aveva segnato 11 reti in tre partite.di ...

Cagliari-Inter: video, gol e highlights Sky Sport

Ago 29, 2023 #Bruma, #Champions league, #champions league 2023/24, #Champions League playoff, #Panathinaikos, #Panathinaikos Sporting Braga, #Panathinaikos Sporting Braga gol, #Sporting Braga, #video ...Ago 29, 2023 #Al Ahli Al Taee, #Al Ahli Al Taee gol, #Al Ahli Al Taee highlights, #Al Ahli Al Taee highlights e gol, #Kessie gol Al Taee, #Mahrez gol Al Taee, #Saudi Pro League Al Ahli – Al Taee 2-0 ...