Helen Mirren irriconoscibile nei panni di Golda Meir | scoppia la polemica | “Poco rispettoso un grosso naso finto per ‘trasformarsi’ in ebrei”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 agosto 2023) Una grossa protesi sulper diventare più. Le nuove interpretazioni di Bradley Cooper estanno facendo discutere. Su diverse testate anglosassoni, sezione cinema, è diventato un po’ tema del giorno. Si tratta del make up usato da Cooper nel suo film Maestro per trasformarsi nel celebre direttore d’orchestra Leonard Bernstein; come dei forti ritocchi per trasformare la premio Oscar inglese nella storica prima ministra israeliana,nel film per la tv. La prima ondata di discussione è giunta dopo che la produzione di Maestro ha rilasciato la prima immagine in bianco e nero del film diretto e interprato da Cooper e che sarà in Concorso, nonché in anteprima mondiale, al Festival di Venezia il 2 settembre prossimo. Ed è poi proseguito ...