Hailey Bieber lancia un nuovo trend | tutti pazzi per Sweet Strawberry Girl

(Di martedì 29 agosto 2023) Anche questa voltaè riuscita are un: per l’estate 2023, la modella ha rito il fascino delloche si basa sullomake-up. Qualsiasi cosa dica o faccia,non ha difficoltà a lasciare un segno. Dopo il successo della pelle effetto ciambella glassata, la modella ed influencer ha suggerito untormentone destinato ad accompagnare l’estate e probabilmente anche le stagioni più fredde del 2023. Chiunque bazzichi sui social e controlli costantemente gli hashtag di tendenza (soprattutto su TikTok) probabilmente si sarà già imbattuto nello. ...

...Rossi Alberto di Monaco ha festeggiato i 20 anni del figlio Alexandre con l'ex Nicole Coste di Vanity Fair Non manca sui social chi puntualmente si chiede come avrà preso il finto flirt,...Grazie anche alla modella, che ha lanciato la copiatissima tendenza strawberry make - up , questa estate avere un viso o una manicure, o qualsiasi altra cosa, capelli inclusi, nei toni ...Non potrebbe essere chiamata estate senza questi momenti, di cui non ne possono fare a meno neanche Kendall Jenner,e Gigi Hadid. Sabato 26 agosto, le tre amiche sono state avvistate ...

Selena Gomez e Hailey Bieber: c'è di nuovo aria di lite tra le due Vanity Fair Italia

Per fortuna, come noi, anche Hailey Bieber è una regina dello shopping e ha condiviso il suo ultimo acquisto in un video su TikTok che ha caricato di recente. Hailey ha utilizzato il suo account ...Non manca sui social chi puntualmente si chiede come avrà preso il finto flirt Hailey Bieber, moglie di Justin da ormai cinque anni. Insomma, non è che tutti gli attori o cantanti che improvvisano ...