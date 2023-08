Guardiola telefonò a Mazzone | «Sono Pep» e Mazzone rispose «E io sono Garibaldi»

(Di martedì 29 agosto 2023) Tanti, tantissimi i ricordi e gli omaggi arrivati dopo la scomparsa di Carlo, grande e indimenticata tecnico, anche il Times ha voluto ricordarlo come “Popolare allenatore di calcio italiano che ha influenzato Pepe ha contribuito a lanciare la carriera di Francesco Totti” Il quotidiano ha voluto ricordare l’importanza cheha avuto per la carriera di questi due straordinari personaggi del mondo del calcio. Scrive “Alla conferenza stampa dopo la vittoria del Manchester City sul Newcastle all’inizio di questo mese, il manager dei campioni Pepha sfoggiato una T-shirt distintiva. Ha spiegato che era un omaggio a Carlo, il suo defunto manager durante il suo periodo al Brescia. L’anno scorso, ...

Nel 2009 , in occasione della finale di Champions tra Barcellona e Manchester United ,a Mazzone per invitarlo a seguire il match allo stadio Olimpico , come suo ospite . L'ex ...Il Brescia è un'altra delle pagine gloriose della sua carriera: cambierà ruolo a Pirlo inventandolo play, diventerà grande amico di Pepche lo ha sempre ricordato e venerato anche quando è ...Nei giorni 1, 2 e 3 settembre nella cornice della "", l'antica residenza estiva dei Vescovi di Andria, recentemente recuperata in parte, immersa in una pineta e oliveto, poco lontana dal centro abitato, si svolgerà una rassegna teatrale di ...