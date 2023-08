Gualtieri | Fiducioso che Ama recupererà crisi nei prossimi mesi

(Di martedì 29 agosto 2023) “Sonoe vigile che Amalanei”. Così al TgR il sindaco di Roma, Roberto(nella foto), sulla situazione dei rifiuti in città. “Il piano annunciato insieme al dg Filippi sta procedendo secondo la tabella di marcia – ha aggiunto– I rifiuti sono stati raccolti, non ci sono più cumuli, si sta facendo la pulizia di tutte le scuole, dove siamo al 60% perchè 600 sono state fatte, e venerdì è iniziato il piano foglie. La prossima settimana partirà il lavaggio delle strade cui aggiungiamo le piazze, cosa che non si faceva da anni”. (Mtr/ Dire)

