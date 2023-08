Green Deal Europeo | a che punto è l’Italia?

Leggi su quifinanza

(Di martedì 29 agosto 2023) L’emergenza climatica è un tema che sta diventando sempre più urgente e pressante. I recenti eventi meteorologici estremi, come incendi boschivi, trombe d’aria, alluvioni e caldo insopportabile, hanno causato danni incalcolabili per città e paesaggi naturali, oltre alla tragica perdita di vite umane. A fronte di questi eventi, l’Unione Europea (UE) ha intensificato i suoi sforzi per contrastare il cambiamento climatico. Nel 2021, il Parlamentoha approvato la Legge europea sul clima, che innalza l’obiettivo di riduzione delle emissioni nette di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 e rende giuridicamente vincolante la neutralità climatica entro il 2050. Questi obiettivi ambiziosi hanno suscitato accesi dibattiti politici in tutto il continente. I temi della conservazione della natura e dell’abbattimento delle emissioni, cioè del...