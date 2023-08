Grecia | «l’incendio più vasto d’Europa» fuori controllo da 11 giorni

(Di martedì 29 agosto 2023) Le fiamme hanno distrutto un’area grande quanto l’intera città di New York, 20 morti. La Ue invia una flotta di 11 aerei per fronteggiare le fiamme nei prsssi del confine con la Turchia

... Balazs Ujvari, ha recentemente inviato 11 aerei e un elicottero della flotta europea per aiutare lacon 407 vigili del fuoco, la meta' delle risorse aeree comuni europee.iniziato ...Per tutta'estate del 2023, laè stata devastata da ... contro'ennesimo, violentissimo rogo che sta devastando la foresta ..., che si estende su un fronte di quasi 10 chilometri, al ......Nei giorni scorsi'Unione europea ha inviato undici aerei antincendio " R****escEU " e un elicottero della flotta europea per aiutare la. con altri 407 vigili del fuoco, Questoè "...