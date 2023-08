Grave lutto per Gian Maria Sainato | chi è l’influencer dell’Isola dei Famosi

Leggi su dilei

(Di martedì 29 agosto 2023) Momento di grande dolore per, influencer noto per la partecipazione all’Isola dei2023. Stamattina, sulla spiaggia del lungomare di Sapri, nella provincia campana di Salerno, il padre Andrea, noto barbiere della zona, è stato rinvenuto in acqua senza vita. L’uomo, di 59 anni, è annegato tra le onde dopo essersi tuffato nel mare mosso. Il corpo, avvistato da alcuni bagnanti, è stato recuperato e portato a riva da un poliziotto fuori servizio, che ha prontamente allertato il 118 e la Capitaneria di Porto. A nulla sono valsi i soccorsi, il cuore aveva già cessato di battere. I militari della Guardia Costiera stanno lavorando per ricostruire la dinamica della tragedia, ma pare che la causa della morte sia un malore avvenuto mentreprovava a tornare a ...