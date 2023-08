Granchio blu | pescatore italiano svela | Ecco quanto guadagno vendendoli al mercato

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 29 agosto 2023) Ilblu è probabilmente l'animale più discusso dell'estate 2023. Il suo consumo è improvvisamente aumentato in Italia, tra chi lo acquista alittico e chi lo ordina al ristorante, prefeparato in vari modi. Maguadagna unda ogni singoloblu che vende ai mercati? Alzi la mano chi non ha letto o sentito almeno una volta 'blu' in questa pazza estate italiana. I fatti: la scorsa primavera erano arrivate le prime segnalazioni circa un principio di invasione di questa specie nei nostri mari, in particolare nell'Adriatico settentrionale. Come spesso accade, se ne è iniziato a parlare solo quando il problema ha assunto i contorni di un'emergenza. Al Nord Italia, infatti, questi crostacei hanno iniziato a divorare cozze, vongole, piccoli pesci ...