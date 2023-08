Granchio blu | ennesima svolta | c’è l’annuncio del Cnr

(Di martedì 29 agosto 2023)blu, arrivano delle importanti novità in merito al noto animale crostaceo che tanto sta facendo discutere: c’èda parte del Cnr Ilblu è uno degli argomenti principali del nostro Paese. Lo stesso che sta scatenando non poche polemiche, critiche ed anche particolari “meme” sui social network. Nel frattempo, però, arrivano delle importanti novità che la riguardano. Si tratta della individuazione di una seconda specie che è stata individuata nel Mar Adriatico. Il primo è stato il Callinectes sapidus, originario delle coste atlantiche americane e che ha invaso le principali aree di produzione dei molluschi bivalvi dell’Adriatico (con non pochi danni ecologici ed economici nelle regioni del Veneto e dell’Emilia Romagna). Il secondo, invece, porta la firma del ‘Portunus segnis‘.blu ...

Dopo iloriginario delle coste atlantiche americane, che ha recentemente invaso l'Adriatico con severi impatti ecologici ed economici, è stata individuata una seconda specie aliena grazie alla ...Sono passati ormai più di due anni da quando ilcolonizzava, oltre al Mar Adriatico , anche un servizio di Striscia la notizia . All'epoca le due giovani consulenti scientifiche Silvia e ...La storia delreale in Italia è la parafrasi perfetta dell'estate italica 2023. È ideale per essere letta dai più disparati punti di vista: politico, istituzionale, economico e sociale. Noi ci ...

Per il momento, però, “il Nord Adriatico non è ancora un ecosistema ospitale per questa specie, quindi non dovrebbe esserci il rischio di una doppia invasione di granchi blu”. “Il granchio blu del Mar ...Roma, 29 ago. (Adnkronos) - "Sulle contromisure da adottare a fronte della dannosa e inarrestabile diffusione del granchio blu grava uno stallo decisionale pesante. Da un lato Zaia ammette che, a oltr ...