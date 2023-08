(Di martedì 29 agosto 2023) Quant'è diversa la Aston Martin sei mesi dopo il test effettuato in Bahrain ? Felipeavrà modo di scoprirlo venerdì, a Monza, quando salirà in macchina in sostituzione di Lance. Sarà ...

... sui rettilinei del GP d'. Tra i punti forti del progetto, infatti, non c'è stata finora l'efficienza in rettilineo. Virtuale e reale sono strettamente correlati Il ruolo di, tra ...L' Aston Martin ha fatto sapere che Felipesarà in pista con la AMR23 nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d', in scena a Monza in questo weekend. Il brasiliano sostituirà Lance Stroll per questa ora di prove, ......12 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.721 - 71 13 Nyck DE VRIES AlphaTauri+1.722 85 14 Felipe... Quando sei un racer, però, lo sei income in altri Paesi". Vasseur ha rilasciato alcune ...

GP Italia, Drugovich di nuovo al posto di Stroll Autosprint.it

sui rettilinei del GP d'Italia. Tra i punti forti del progetto, infatti, non c'è stata finora l'efficienza in rettilineo. Virtuale e reale sono strettamente correlati Il ruolo di Drugovich, tra ...Dopo aver girato nei test prestagionali in Bahrain, Felipe Drugovich avrà l'opportunità di tornare al volante della AMR23 a Monza, dove Aston Martin darà spazio a un giovane pilota nella prima session ...