Golf | Zach Johnson ufficializza le scelte del Team USA per la Ryder Cup

(Di martedì 29 agosto 2023) Si avvicina sempre di più l’appuntamento tanto atteso con laCup 2023 a Roma. Nell’approssimarsi all’evento, si hanno sempre maggiori informazioni e oggi è arrivata l’ufficialità delle seidel capitanoper gli Stati Uniti: sei convocati che si aggiungono ad altri sei qualificati automaticamente tramite una ranking list. Sam Burns, Rickie Fowler, Brooks Koepka, Collin Morikawa, Jordan Spieth e Justin Thomas sono i sei scelti dal capitano statunitense. Gli altri sei qualificati in questo momento secondo la classifica sarebbero Scottie Scheffler, Wyndham Clark, Brian Harman, Patrick Cantlay, Max Homa e Xander Schauffele. Questa la formazione completa con tutte le precedenti apparizioni inCup: *Sam Burns – Choudrant, La. – 27 –Cup Rookie – 21 Patrick ...

