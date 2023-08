Golf | Ryder Cup | annunciato team Usa per la sfida di Roma

(Di martedì 29 agosto 2023), 29 ago. - (Adnkronos) - Il capitano Zach Johnson, a un mese esatto dall'inizio dellaCup, ha comunicato i nomi dei sei giocatori a cui ha affidato le sei wild card a sua disposizione e completato ilUsa per lacon ilEurope che, per la prima volta nella sua storia, si giocherà in Italia, sul percorso del Marco Simone& Country Club (Guidonia Montecelio -), dal prossimo 29 settembre al 1° ottobre. Faranno parte della squadra Brooks Koepka, Jordan Spieth, Justin Thomas, Collin Morikawa, Sam Burns e Rickie Fowler. I giocatori prescelti si uniranno ai sei già qualificati di diritto, in ordine nell'apposita graduatoria, tutti tra i top ten del World Ranking: Scottie Scheffler (n. 1), Wyndham Clark (n. 10), Brian Harman (n. 9), ...

Ryder Cup, un mese al via. A Roma per la prima volta Sky Sport

