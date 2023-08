Golf | Ryder Cup a Roma | team Usa al completo

(Di martedì 29 agosto 2023) Manca sempre all’inizio dellaCup diche si disputerà in quel della Città Eterna. Per la competizione che prenderà inizio dal prossimo 29 settembre, ilUsa sarà al. Infatti, Zach Johnson, capitano della compagine a stelle strisce, ha assegnato le sei wild card a sua disposizione per completare il roster. La squadra sarà così composta: Justin Thomas, Rickie Fowler, Brooks Koepka, Jordan Spieth, Collin Morikawa e Sam Burns. Campioni che vanno ad aggiungersi ai già qualificati e annunciati Scottie Scheffler, Wyndham Clark, Patrick Cantlay, Brian Harman, Max Homa e Xander Schauffele. Scenderà in campo Thomas ed il cinque volte campione Major Koepka. SportFace.

LaCup si giocherà dal 29 settembre al 1 ottobre al Marco Simoneclub alle porte di Roma. Gli americani non vincono fuori casa dal 1993 al The Belfry in Inghilterra. Le scelte Rispetto ...In nuovo numero 4 della classifica mondiale fa sorridere anche il team Europe verso laCup che si giocherà dal 29 settembre all'1 ottobre a Roma e sul percorso del Marco Simone& Country ......Europe per laCup 2023 in programma a Roma, Luke Donald, ha ufficializzato il meccanismo di qualificazione che porterà alla selezione del team che sfiderà gli Stati Uniti al Marco Simone& ...

Ryder Cup, un mese al via. A Roma per la prima volta Sky Sport

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - Quando manca un mese esatto al via della Ryder Cup italiana, in programma dal 29 settembre all'1 ottobre al Marco Simone Golf & Country Club di Roma, il team Usa è al completo.Team USA skipper Zach Johnson on Tuesday completed his line-up to face Team Europe in exactly a month's time at the Ryder Cup in Rome by naming multiple major winner and Arab Superleague player Brooks ...