Glik trova squadra | pronto un biennale per l’ex Benevento

Leggi su anteprima24

(Di martedì 29 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoKamilsi appresta a tornare a essere un calciatore a tutti gli effetti. Rimasto svincolato a giugno dopo la fine dell’accordo con il, l’esperto difensore sta per fare ritorno a casa. Il 35enne polacco ha infatti raggiunto un accordo con il Cracovia per un contratto. Decisive le visite mediche, se non dovessero emergere problemi,verrà annunciato già oggi dalla sua nuovacalciatore della Strega, dunque, farà ritorno nella Ekstraklasa, campionato disputato l’ultima volta nella stagione 2009/10 con il Piast Gliwice. Palermo, Bari, Torino, Monaco e, per l’appunto,, le maglie vestite nei successivi tredici anni di carriera. L'articolo proviene da Anteprima24.it.