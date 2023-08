Gli agricoltori bloccano la pista Porsche nel Salento

(Di martedì 29 agosto 2023) AGI - Scatta la protesta contro il progetto di ampliamento delladi collaudo "Nardo' Technical Center" (NTC), articolazione diEngineering Group GmbH, da parte delle aziende agricole i cui terreni sono stati posti sotto procedura di esproprio per pubblica utilità nell'ambito del programma di potenziamento del centro prove salentino. Gli imprenditori locali hanno promosso un'azione legale finalizzata a impugnare gli atti attraverso i quali si è giunti alla notifica degli espropri. Il piano di sviluppo di NTC, approvato a suo tempo dalla Regione Puglia e inserito in un accordo di programma, prevede l'esproprio di 351 ettari di terreni di 134 privati, utilizzati in parte da aziende agricole. Tra le imprese che dovrebbero cedere i propri terreni c'è anche una grossa azienda casearia che possiede circa 700 capi di bestiame. Il titolare ...

