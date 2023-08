Giuseppe Cavo Dragone verso l’incarico di comandante generale della Nato

(Di martedì 29 agosto 2023) L’ammiraglio, capo di Stato MaggioreDifesa dal 2021, è il candidato più forte per assumere il ruolo di. Il suo nome è caldeggiato sia dal Governo italiano che dalla PresidenzaRepubblica. L’attuale, ammiraglio Rob Bauer, è alla scadenza del mandato. La decisione sul nuovo military committee, per importanza il secondo incarico più importantedopo quello di segretario, arriverà a metà settembre con la riunione dei membri dell’Alleanza. Un incontro già in programma a Oslo, in Norvegia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

L'ammiraglioDragone , capo di Stato Maggiore della Difesa dal 2021, è il candidato più forte per assumere il ruolo di comandante generale della Nato . Il suo nome è caldeggiato sia dal Governo ...Il caso Vannacci spacca le forze armate: con l'ex capo della Folgore la fronda antiDragone .La 'caduta' del generale, Roberto Vannacci , e l'ascesa del Capo di Stato maggiore della Difesa,Dragone . Le sirene della politica per l'ufficiale finito nel vortice delle polemiche per il libro 'Il mondo al contrario', l'incarico al vertice della Nato per l'ammiraglio Dragone, in ...

Giuseppe Cavo Dragone verso l'incarico di comandante generale ... Il Denaro

Giuseppe Cavo Dragone, capo di Stato Maggiore della Difesa , è il candidato più forte per il ruolo di comandante generale della Nato."Nelle ultime ore sembra aver subito un’accelerazione la corsa del Capo di Stato maggiore della Difesa Giuseppe Cavo Dragone a comandante generale della Nato". Lo scrive Repubblica, che racconta come ...