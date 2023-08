Giuntoli visiona Pablo Fornals

Leggi su dailynews24

(Di martedì 29 agosto 2023) La Juventus ha alcune opzioni da valutare all’interno della propria rosa prima di fare altre mosse sul mercato dei trasferimenti e molto potrebbe dipendere dalle condizioni di Paul Pogba in vista della stagione 2023-24, secondo quanto riportato a Torino Come spiegato da Tuttosport, ci sono ancora molte speranze che Pogba sia in grado di superare L'articolo