Giulia Tramontano | trovate nel corpo tracce compatibili con veleno per topi - Si rafforza l' ipotesi della premeditazione

commenta - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci, la 29enne uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow 28/08/23 Terni, rissa sfiorata in Consiglio comunale: sindaco contro consigliere ...Gli ultimi sviluppi delle indagini sull'omicidio di(e del piccolo Thiago che portava in grembo) hanno rivelato che nel corpo della donna erano presenti tracce di sostanze tossiche compatibili con un veleno per topi. Lo stesso tipo ...Nei tessuti disono state trovate tracce di una sostanza tossica compatibile con il veleno per topi, la stessa sostanza ritrovata dai carabinieri nella casa in cui abitava insieme ad Alessandro ...

Alessandro Impagnatiello potrebbe aver usato anche veleno per topi per uccidere Giulia Tramontano ilmessaggero.it

Nel corpo di Giulia Tramontano, la 29enne uccisa dal suo compagno Alessandro Impagnatiello, sono state trovate tracce di sostanze tossiche che, secondo gli investigatori, sarebbero compatibili con il ...Chiara Tramontano ricorda la sorella Giulia dopo tre mesi dalla sua morte. Lo fa con una storia su Instagram ricordando il dolore provocato dall’efferato omicidio con 39 coltellate del fidanzato e pad ...