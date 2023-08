Giulia Tramontano | tracce di veleno nel suo corpo Ecco cosa significano

(Di martedì 29 agosto 2023)dinel suopotrebbero significare e come si aggraverebbe la posizione di Impagnatiello Nei giorni scorsi era emersa la possibilità di un avvelenamento prima dell’accoltellamento nel caso di femminicidio di, avvenuto il 27 maggio 2023. Secondo quanto emerso dalle indagini scientifiche sul pc dell’assassino, Impagnatiello avrebbe fatto ricerche on line su come avvelenare il feto. Dalle analisi predispose sul feto e suldella vittima, sarebbero emersedi topicida, che potrebbe essere lo stesso delle bustine rinvenute nascoste nella cucina dell’abitazione dove vittima e carnefice vivevano. Secondo quanto riportato da Il ...

, la 29enne di Sant'Antimo assassinata in provincia di Milano dal suo fidanzato mentre era incinta di sette mesi, non diede più notizie di sé dal tardo pomeriggio del 27 maggio. Dopo ...Nel corpo dici sarebbero resti di veleno per topi: ecco le ultime notizie tre mesi dopo ...commenta - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci, la 29enne uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow 28/08/23 Terni, rissa sfiorata in Consiglio comunale: sindaco contro consigliere ...

Alessandro Impagnatiello potrebbe aver usato anche veleno per topi per uccidere Giulia Tramontano ilmessaggero.it

L’arresto di Alessandro Impagnatiello, fidanzato di Giulia Tramontano, Senago, Milano, 1 giugno 2023. ANSA/SERGIO PONTORIERO Come scrive Il Giorno, a dicembre 2022 Giulia, incinta da poco, aveva ...Sono trascorsi tre mesi da quel 27 maggio 2023, quando Alessandro Impagnatiello ha ucciso Giulia Tramontano con 37 coltellate . La trentenne era incinta al settimo mese. Lui ha poi tentando di nascond ...