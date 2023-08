(Di martedì 29 agosto 2023). Dopo oltre due anni di stop,lanella terza città della Campania. Sidal 4come fa sapere il sindaco, Nicola Pirozzi. I primi giorni saranno sperimentali così da far circolare la notizia agli automobilisti e testare il nuovo servizio. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

L'ex Crotonein Campania IlCalcio 1928 comunica di aver raggiunto con Fc Crotone un accordo per l'acquisizione a titolo definitivo del diritto delle prestazioni sportive del ...Il Benevento Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Marotta . L'attaccante partenopeo arriva dalcon la formula del trasferimento a titolo definitivo. Bentornato Alessandro!Di contro ci saranno i nerazzurri che si sono affidati a mister Luigi Pezzella, chein ... In mediana colpo Ceparano dalassieme a Chietti dalla Nocerina, Romano, in cerca di rilancio ...

Giugliano, torna la sosta a pagamento: si parte dal 4 settembre Teleclubitalia.it

Il Benevento Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Marotta. L’attaccante partenopeo arriva dal Giugliano con la formula del trasferimento a ...Galeotta l’amichevole di domenica scorsa al “De Cristofaro”. Giugliano e Benevento si sfidano in un antipasto di campionato e Marcello Carli è a bordo campo, in panchina. Vede correre quel barbuto at ...