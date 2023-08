...di custodia cautelare emessa dal gip nei confronti di un 37enne italiano residentein ... erano entrati in, durante la pausa pranzo, quando la banca era chiusa al pubblico ma con all'......con forze dell'ordine e investigatori per l'operazione condotta dai carabinieri ain ... Negli anni l'assetto e le modalità didel clan di Villaricca sono cambiati, sviluppando una ...Un'fulminea, quella dei rapinatori i quali, messe le mani sul denaro, salgono nuovamente a ...carabinieri della tenenza di Sant'Antimo e i colleghi del nucleo operativo radiomobile di...

Giugliano, in azione banda della Lancia Lybra: in 5 per rubare un frigo Teleclubitalia.it

GIUGLIANO – Vigili del fuoco in azione, questa mattina, in località Ponte Riccio dove per cause ancora da accertare è scoppiato un incendio in un deposito di ceramiche. Sul posto due autobotti per ...Modena, 26 agosto 2023 – Preso anche il secondo autore della rapina consumata alla sede della Unicredit di viale Corassori lo scorso 21 luglio. La polizia ha infatti arrestato a Giugliano in Campania, ...