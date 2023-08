Gita in barca negata per la turista con la Sma | “Io quelli così non li prendo”

(Di martedì 29 agosto 2023)in. È successo ad Anita Pallara, 34enne affetta da atrofia muscolare spinale e presidente dell’associazione Famiglie Sma, che si è vista respingere dall’escursione in Salento dal capitano dell’imzione. LainLa donna ha raccontato di essersi recata personalmente qualche giorno prima dellaal box informazioni, per chiedere se lafosse accessibile anche per la sua carrozzina elettrica non richiudibile e che le era stato assicurato di sì. Allora ha aspettato due suoi amici e ha comprato i biglietti (25 euro l’uno e senza sconto per persone con disabilità), non prima di avere ricevuto ulteriori rassicurazioni via whatsapp al numero che le era stato indicato. Poi, però, ecco la brutta ...

Infine, Kroa ha consigliato di godersi una bellainsul lungolago sloveno di Bled mentre si ricarica, poiché parcheggiare in questa zona non è semplice ma ci sono diversi caricatori a ......fruibile da tutti " scrive Anita sul suo profilo facebook e aggiunge - Oltre alla mancata, la ... ma anche l'invito per un giro insulla loro 'Felicetta', imbarcazione accessibile e ...L'hanno paparazzata durante una romanticaa cavallo con lui, e poi all'uscita di un hotel, ... dove si parla dell'ultimo servizio fotografico su De Martino paparazzato su unacon amici e ...

Gita in barca negata per la Sma, 'non prendo quelli così' Agenzia ANSA

Ma non per la solita gita in barca, molto di più. Soprattutto per i bambini che diventano i veri protagonisti dell’avventura. Betta è una barca-scuola che coniuga la bellezza paesaggistica del mare ...La presidente dell’associazione Famiglie Sma, Anita Pallara, si è vista negare un’escursione a Santa Maria di Leuca, in Puglia ...