Giovanna Sannino madrina del “Sorriso Diverso” Award”

(Di martedì 29 agosto 2023) Annunciate le nomination del “Venezia”, Premio collaterale ufficiale della 80esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, assegnato alle opere cinematografiche di interesse sociale che valorizzano la diversità e tutelano le fragilità delle persone. “La leggerezza e non la superficialità nel racconto della diversità” è il tratto distintivo del “Venezia” assegnato a quei due film, un italiano e uno straniero, partecipanti alla all’80ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia che hanno saputo raccontare attraverso il cinema, la fragilità e l’unicità delle persone e dei luoghi. Sono 15 le pellicole in nomination per il titolo di Miglior film italiano e Miglior film straniero dell’edizione 2023, scelte in ...