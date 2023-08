Giovanelli Inco | “La persona obesa è un paziente da curare non un colpevole”

Leggi su forzearmatenews

(Di martedì 29 agosto 2023) (Adnkronos) – "Il grosso problema è far comprendere alche è un malato. Non è unadi esserema un individuo affetto da una malattia e come tale deve essere seguito e accompagnato un percorso di cura". Così Alessandro, primario dell’Istituto Nazionale di Chirurgia dell'Obesita? () presso l'Irccs Ospedale Galeazzi – Sant'Ambrogio, in occasione del simposio 'Comunicare l’obesità' promosso da Johnson & Johnson MedTech nell’ambito del XXXI Congresso nazionale della Società italiana di chirurgia dell’obesità e delle malattie metaboliche (Sicob), in corso alla Mostra d’Oltremare di Napoli. "Questo aspetto – ha proseguito– spesso è poco chiaro non solo alma anche ai suoi familiari. E ...