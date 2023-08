... in quanto ci sarà un primo incontro con ie, a seguire, l'accoglienza ufficiale del ... La serata sarà condotta daZenieri e Gaetano Gennai, con la partecipazione di Miss Italia ......che al confronto era la scuola di Atene dipinta da, e in effetti lo stuolo di intellettuali era imponente. E la stessa Forza Italia delle origini attirò belle teste, professori,... le sonorità e l'energia della Rimbamband, gruppo musicale composto daTullo in voce e ... per le persone con disabilità accompagnate (1+1), i bambini al di sotto dei 10 anni, ai...

Giornalisti: a Raffaello Paloscia la “penna d’oro” alla carriera Firenze Post

FIRENZE – L’Associazione Stampa Toscana e il Gruppo toscano giornalisti sportivi-Ussi, hanno deciso di assegnare a Raffaello Paloscia, decano dei giornalisti sportivi, il premio “Penna d’oro” alla ...