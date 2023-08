Giorgi-Pegula oggi in tv | orario | canale e diretta streaming US Open 2023

(Di martedì 29 agosto 2023) Camilase la vedrà contro Jessicanel primo turno degli US, quarto ed ultimo Slam della stagione di scena sui campi in cemento outdoor di New York. L’azzurra non è stata fortunata nel sorteggio. All’esordio, infatti, ha pescato la numero tre del ranking mondiale, recente trionfatrice in quel di Montreal. La statunitense, complice anche il netto vantaggio di 6-1 negli scontri diretti, partirà nettamente favorita secondo le quote dei bookmakers. In ben quattro occasioni, però, la questione si è risolta solamente al terzo e decisivo parziale. Perc’è soprattutto un’incognita fisica. Nell’ultimo appuntamento a cui ha preso parte, infatti, è stata costretta al ritiro nelle battute iniziali del terzo set. Era il primo turno delle qualificazioni di Cincinnati contro la canadese ...

vs [3]J.(USA) Quarto match dalle 17 - Campo 13 L. Bronzetti vs [12]B. Krejcikova (CZE) Quarto match dalle 17 - Campo 6 L. Sonego vs N. Moreno de Alboran (USA) Primo match sessione ...Per gli altri tennisti dello Stivale giornata di 'riposo', in attesa delle partite di martedì, quando sarà il turno di Camila, in scena contro la statunitense Jessica, numero 3 del ...Il programma di martedì 29 agosto (orari italiani) ARTHUR ASHE STADIUM Ore 18:00 - (3) Medvedev vs Balazs a seguire -vs (3)Ore 01:00 - Minnen vs Williams a seguire - (1) Alcaraz vs ...

Camila Giorgi debutta all'US Open 2023. La tennista marchigiana viene da mesi di tennis 'a spizzichi e bocconi' a causa di numerosi acciacchi patiti tra ginocchio e polso, con la sua classifica che ne ...Sette italiani, quattro uomini e tre donne, in campo nella seconda giornata dello US Open. E' il giorno dell'esordio per Jannik Sinner e ...