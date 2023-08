Giorgi-Pegula oggi in tv | orario | canale e diretta streaming US Open 2023

(Di martedì 29 agosto 2023) Camilase la vedrà contro Jessicanel primo turno degli US, quarto ed ultimo Slam della stagione di scena sui campi in cemento outdoor di New York. L’azzurra non è stata fortunata nel sorteggio. All’esordio, infatti, ha pescato la numero tre del ranking mondiale, recente trionfatrice in quel di Montreal. La statunitense, complice anche il netto vantaggio di 6-1 negli scontri diretti, partirà nettamente favorita secondo le quote dei bookmakers. In ben quattro occasioni, però, la questione si è risolta solamente al terzo e decisivo parziale. Perc’è soprattutto un’incognita fisica. Nell’ultimo appuntamento a cui ha preso parte, infatti, è stata costretta al ritiro nelle battute iniziali del terzo set. Era il primo turno delle qualificazioni di Cincinnati contro la canadese ...

Possibili vincenti Alexandrova in Alexandrova - Fernandez Jabeur in Jabeur - Osorio (in 2 set) Martic in Maria - Martic Putintseva in Trevisan - Putintseva in Krejcikova in ... opposto al qualificato statunitense Nicolas Moreno De Alboran, e Matteo Arnaldi, che se la vedrà con l'australiano Kubler Nel femminile: Bronzetti - Krejcikova e Trevisan - ...

(ore 19 italiane) la kazaka Yulia Putintseva (n.78 Wta), mentre Camila Giorgi (n.52 Wta) affronterà la statunitense numero 3 al mondo Jessica Pegula (ore 20 italiane) e Lucia Bronzetti ...