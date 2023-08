Gigi Hadid ha un nuovo fidanzato ( e non è DiCaprio)

(Di martedì 29 agosto 2023)avrebbe unamore e no, non si tratterebbe di Leonardo. La bionda top model è stata infatti immortalata in compagnia di un noto videomaker a Los Angeles. I due, dopo essersi allontanati da un party, sono saliti a bordo dell’auto del ragazzo, non riuscendo tuttavia ad eludere i flash dei fotografi. Che sia l’inizio di una nuova love story?e la nuova fiamma Solo qualche giorno fa erano arrivati gli scatti di Leonardoin compagnia di Vittoria Ceretti, mettendo in discussione le indiscrezioni che da mesi vorrebbero il divo di ‘Titanic’ legato alla top model. E anche la bella indossatrice di origine palestinese pare avere accanto a sé unamore: la ...

Leggi anche › Denim anche in estate Si, ma in versione shorts secondo Taylor Swift, Dua Lipa eUn top a righe e un paio di mules fanno ancora Estate. Ideale per tutte le rimandate ...Star della campagna, le supermodellee Irina Shayk . Insieme a loro anche Anok Yai, Diane Chiu, Karolina Spakowski e Angelina Kendall.è già apparsa accanto alla sorella Bella e ...Non potrebbe essere chiamata estate senza questi momenti, di cui non ne possono fare a meno neanche Kendall Jenner, Hailey Bieber e. Sabato 26 agosto, le tre amiche sono state avvistate ...

Leonardo DiCaprio, vacanze in yacht e i flirt con le modelle Gigi Hadid e Vittoria Ceretti OGGI

Gigi Hadid è stata avvistata in compagnia di un noto regista di videoclip a Los Angeles: che si tratti di un nuovo amore per la modellaTutti appartengono a questo pensiero, anche le star. Non potrebbe essere chiamata estate senza questi momenti, di cui non ne possono fare a meno neanche Kendall Jenner, Hailey Bieber e Gigi Hadid.