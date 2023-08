(Di martedì 29 agosto 2023)haoggi il lancio dei nuoviUD850GM5.0 White Edition e UD750GM5.0 ampliando la suadi5.0 Questi duerappresentano una soluzione completa per i giocatori che richiedono alimentazione di alta qualità e prestazioni affidabili per le loro schede grafiche di ultima generazione. L’UD850GM5.0 White Edition è in grado di erogare fino a 600 W di potenza direttamente alla scheda grafica; ciò attraverso un cavo a 16 pin di alta qualità incluso, coprendo così pienamente i requisiti energetici delle schede grafiche più avanzate. Nel frattempo, l’UD750GM5.0 è in grado ...

Lo ha capito il presidente francese Emmanuel Macron (che haun investimento "senza ... Espresso inal secondo. Facile, dunque, per Nvidia creare un modello speciale "per la Cina" del ...... AMD hai due modelli che completano la serie. Le nuove Radeon RX 7800 XT e RX 7700 XT ... A partire dal 6 settembre saranno in vendita i modelli di ASRock, ASUS, Biostar,, PowerColor,...Inoltre, NVIDIA hache uno dei giochi più famosi di sempre, soprattutto per PC, riceverà ... RecensioneGeForce RTX 4060 Ti Gaming OC: calibrata per giocare 51 Recensione 30 Giu

GIGABYTE ha annunciato la sua nuova selezione di alimentatori Ultra Durable PCIe 5.0 tuttoteK

GIGABYTE annuncia oggi il lancio dei nuovi alimentatori UD850GM PCIE 5.0 White Edition e UD750GM PCIE 5.0 ampliando la gamma Ultra Durable.