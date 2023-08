Gianmaria Sainato | il papà perde la vita in un incidente in mare

Helena Prestes nel mirino delle Chicas (anche dell' ex Suor Cristina , che ha messo in dubbio la sua amicizia), Mazzoli e Noise accusati di "bullismo" da, che ha perso al televoto. ...Helena Prestes nel mirino delle Chicas (anche dell' ex Suor Cristina , che ha messo in dubbio la sua amicizia), Mazzoli e Noise accusati di "bullismo" da, che ha perso al televoto. ...

Tragedia in mare a Sapri, 59enne annegato: è il papà di Gianmaria Sainato dell'Isola dei famosi Fanpage.it

L’influencer Gian Maria Sainato, noto dal pubblico tv per aver preso parte all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, si è trovato a fare i conti con la tragica scomparsa di suo padre, Andrea Sainato.Tragedia in famiglia Sainato: il padre dell’influencer ed ex concorrente de L’Isola dei Famosi, Gian Maria Sainato è annegato nel mare di Sapri, probabilmente a causa di un malore. Andrea Sainato ...