Gian Maria Sainato | morto il padre annegato | la drammatica vicenda

(Di martedì 29 agosto 2023) Diverse testate giornalistiche stanno riportando la tragica notizia delditra le onde. Il dramma è avvenuto questa mattina, martedì 29 agosto 2023, sulla spiaggia del lungomare di Sapri (provincia di Salerno), dove l'uomo è deceduto. Andrea, questo il suo nome, 62 anni e originario del posto, si era tuffato in mare nonostante le condizioni meteo non proprio favorevoli. La vittima è stata sopraffatta dalle alte onde. Immediato l'intervento del bagnino che sorvegliava il litorale, il quale si è immediatamente lanciato in acqua, riuscendo a trascinare il malcapitato sul bagnasciuga dopo aver visto un corpo in mare. Tempestivo il soccorso dei medici del 118 che hanno tentato di rianimarlo in ogni modo, ma per l'uomo non c'è ...