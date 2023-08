Gian Maria Sainato | il padre si tuffa con il mare mosso e muore annegato | lutto per l’influencer de L’isola dei famosi

(Di martedì 29 agosto 2023) Tragedia a Sapri, dove questa mattina sulla spiaggia del lungoun uomo è mortotra le onde del. La vittima è Andrea, di professione barbiere, papà di, influencer che ha preso parte all’ultima edizione dedei. Come riporta Repubblica il corpo è stato recuperato e riportato a riva da un poliziotto libero dal servizio che ha allertato il 118 e la Capitaneria di Porto. Malgrado il tentativo di rianimarlo,era già deceduto. I rapporti trae ilnon erano dei più distesi. In tv aveva raccontato di non parlargli da 3 anni e di ritenerlo responsabile “di troppe cose”. L'articolo proviene da Il ...

