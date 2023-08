Giambruno si difende | Su di me polemiche surreali Distorta la realtà

Leggi su agi

(Di martedì 29 agosto 2023) AGI - "Nelle ultime ore sta impazzando una polemica del tutto surreale" quindi "mi è doveroso precisare che nessuno in questo luogo ha giustificato l'atto, anzi sono stati utilizzati termini molto precisi come 'abominevole' per quanto riguarda l'atto e sono stati definiti 'bestie' gli autori di tale atto. Tutti coloro hanno utilizzato" quanto detto "in maniera strumentale e fuorviante, distorcendo la", lo stanno facendo "o perché in malafede o perché hanno seri problemi di comprendonio". Così il giornalista Andrea- compagno della premier Giorgia Meloni - ha replicato, durante la trasmissione su Rete 4 "Il diario del giorno", alle critiche ricevute per alcune sue affermazioni sulle violenze sessuali avvenute a Palermo e a Caivano. "A tutti coloro che vanno a ruota consiglio di seguire la puntata di 'Il diario del giorno' e di ...